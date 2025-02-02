Пожар вспыхнул в ангаре стоянки на северо-востоке Москвы

В северо-восточной части Москвы на территории стоянки произошло возгорание ангара. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на источник в МЧС России.

«На территории начался пожар в ангаре размером 30 на 100 метров. Внутри могли находиться газовые баллоны, существовала опасность для людей», - говорится в материале.

По информации собеседника, по прибытии огнеборцев, площадь возгорания составляла 150 «квадратов». Сейчас она выросла до 250.

В МЧС сообщили, что в ликвидации возгорания задействованы 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.