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Пожар вспыхнул в ангаре стоянки на северо-востоке Москвы

Информации о пострадавших на месте происшествия нет.
Глеб Владовский 2025-02-02 21:08:36
© Фото: moscowproc, Telegram

В северо-восточной части Москвы на территории стоянки произошло возгорание ангара. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на источник в МЧС России.

«На территории начался пожар в ангаре размером 30 на 100 метров. Внутри могли находиться газовые баллоны, существовала опасность для людей», - говорится в материале.

По информации собеседника, по прибытии огнеборцев, площадь возгорания составляла 150 «квадратов». Сейчас она выросла до 250.

В МЧС сообщили, что в ликвидации возгорания задействованы 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

#Москва #в стране и мире #пожар #пострадавшие #МЧС России
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