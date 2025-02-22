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Прокуратура нагрянула с проверкой в кафе с мини-пигами в Москве

Были выявлены многочисленные нарушения - несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, санитарно-эпидемиологических требований и нарушение прав потребителей.
Елизавета Кондрикова 2025-02-22 17:09:07
© Фото: moscowproc, Telegram

Прокуратура Москвы выявила многочисленные нарушения в столичном антикафе с мини-пигами и приняла меры по устранению ошибок, сообщили в Telegram-канале прокуратуры.

«Маленькое кафе с маленькими свинками и многочисленными нарушениями», - написали в пресс-службе ведомства.

Речь идет о кафе, в котором разрешается контактировать с животными - гладить и кормить, всего в момент осмотра там было восемь свинок.

«Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие», - приводит 360.ru сообщение прокуратуры.

Кафе располагается в небольшом подвальном помещении на Проспекте Мира и принадлежит индивидуальному предпринимателю, он никак не прокомментировал содержание мини-пигов.

#Москва #проверка #кафе #Прокуратура Москвы #мини-пиги #несоблюдение требований
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