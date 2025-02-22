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Боец рассказал, как плечом к плечу с отцом сражается с врагом в зоне СВО

Теперь у отца и сына не только общий блиндаж, но и праздник – День защитника Отечества.
Павел Кольцов 2025-02-22 14:10:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллеристы 25-й армии группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении уничтожают живую силу и технику противника, моментально отрабатывая каждую цель, полученную от воздушной разведки.

В лесном массиве - пункт временной дислокации подразделения. Все по уставу караульной службы: патруль в режиме 24/7. Кроме стрелкового оружия у бойцов есть дроны-детекторы, так как вражеские беспилотники бывают здесь нередко.

Бойцу с позывным Барнаул 19 лет. В зоне СВО всего три недели. Служит вместе с отцом, который находится в зоне проведения специальной военной операции с 9-го мая прошлого года. В их семье есть еще два ребенка - две сестры. Родные не сразу смогли принять его решение уехать вслед за отцом в зону боевых действий.

Что касается главы семьи, Владимира Александровича, то у него это уже третий контракт с Минобороны. За сына, говорит, ничего не решал, только воспитал и доверился его выбору.

Сын и дома не отставал от отца: Владимир Александрович профессиональный энергетик, а Олег Владимирович, пойдя по его стопам, выучился на электрика. Но из разговора становится понятно, они оба идут по стопам своих предков, сражавшихся за Родину.

Теперь у них общий не только блиндаж, но и праздник - День защитника Отечества. Сын проведет его, выполняя боевые задачи, отец - поддерживая в боевом состоянии технику.

#ВС РФ #спецоперация #артиллеристы #краснолиманское направление #боец ВС РФ
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