Горемыкин наградил участников СВО в Центральном военном госпитале

В Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды 17 военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Проходящие лечение и реабилитацию бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За боевые отличия» за проявленные мужество и героизм.

От имени министра обороны Андрея Белоусова генерал Горемыкин поздравил награжденных с наступающим Днем защитника Отечества.

«Вы заслужили эти награды в боях, проявив храбрость и верность долгу. Вы - герои России, и мы гордимся вами», - подчеркнул он, поблагодарив военных за их подвиги.

В награждении участвовали председатель Координационного совета Международного союза ветеранов генерал-полковник Василий Волков и народный артист России Аскольд Запашный. В ходе визита Горемыкин пообщался с военнослужащими и их семьями, ответив на их вопросы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.