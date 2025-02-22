МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Горемыкин наградил участников СВО в Центральном военном госпитале

Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За боевые отличия» за проявленные мужество и героизм.
2025-02-22 13:32:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды 17 военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Проходящие лечение и реабилитацию бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За боевые отличия» за проявленные мужество и героизм.

От имени министра обороны Андрея Белоусова генерал Горемыкин поздравил награжденных с наступающим Днем защитника Отечества.

«Вы заслужили эти награды в боях, проявив храбрость и верность долгу. Вы - герои России, и мы гордимся вами», - подчеркнул он, поблагодарив военных за их подвиги.

В награждении участвовали председатель Координационного совета Международного союза ветеранов генерал-полковник Василий Волков и народный артист России Аскольд Запашный. В ходе визита Горемыкин пообщался с военнослужащими и их семьями, ответив на их вопросы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #награждение #Виктор Горемыкин #Центральный госпиталь имени Мандрыка #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 