Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» успешно уничтожили технику и позиции Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Артиллеристы ликвидировали несколько пикапов, минометные расчеты, точки взлета гексакоптеров, пункты управления беспилотниками и скопления живой силы противника.

Боевая задача началась с получения координат от разведки. Расчеты «Градов» мгновенно отправились в район боевого применения, заняли огневые позиции и развернули системы. После наведения на цели военнослужащие ударили залпами 122-мм реактивных снарядов по объектам ВСУ на расстоянии нескольких километров.

Кадры с беспилотников в реальном времени подтвердили точное попадание. Завершив задачу, расчеты быстро покинули позиции. Артиллеристы используют тактику частой смены локаций, чтобы сохранить эффект неожиданности.

РСЗО «Град» остаются серьезной проблемой для ВСУ благодаря мощным ударам по укрепленным пунктам и способности создавать заградительный огонь. Снаряды, в зависимости от задачи, поражают цели на расстоянии от 10 до 20 км.

После перезарядки в запасных районах установки готовы к новым ударам. Артиллеристы работают в сложных условиях, но благодаря высокой подготовке выполняют задачи за считанные минуты.

Под прикрытием «Градов» бойцы группировки «Запад» продолжают наступление и наносят противнику болезненные потери в технике и живой силе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.