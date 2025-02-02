В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал воздушной тревоги звучит в сумской области с 11:19 по московскому времени. Позднее сирены включили в Харьковской области. После 18:53 она захватила еще шесть регионов: Киевскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Черниговскую и Кировоградскую области.

При этом в самой украинской столице воздушную тревогу не объявляли, следует из данных онлайн-карты.

Ранее сирены звучали в Киеве и Киевской области. Вместе с тем воздушная тревога была объявлена и в Полтавской, Хмельницкой, Ровненская, Черкасской и Черниговской областях.