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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В самом Киеве воздушная тревога не объявлялась.
Игнат Далакян 2025-02-02 20:05:10
© Фото: Daniel Hohlfeld CHROMORANGE Globallookpress

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал воздушной тревоги звучит в сумской области с 11:19 по московскому времени. Позднее сирены включили в Харьковской области. После 18:53 она захватила еще шесть регионов: Киевскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Черниговскую и Кировоградскую области.

При этом в самой украинской столице воздушную тревогу не объявляли, следует из данных онлайн-карты.

Ранее сирены звучали в Киеве и Киевской области. Вместе с тем воздушная тревога была объявлена и в Полтавской, Хмельницкой, Ровненская, Черкасской и Черниговской областях.

#в стране и мире #Украина #воздушная тревога
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