Подвиг подлодки К-3: в прокат выходит фильм «Северный полюс»

Московский кинотеатр «Октябрь» стал главной точкой притяжения звезд отечественного кино. Там состоялась большая премьера фильма «Северный полюс». Это лента о героическом походе к северной вершине мира первой советской атомной подводной лодки К-3 - «Ленинский комсомол».

Это было летом 1962 года, в канун Карибского кризиса. Противостояние в отношениях США и СССР - на пике обострения. Советское руководство принимает непростое решение - провести сверхсекретную операцию и подо льдом первыми добраться до Северного полюса. И тем самым продемонстрировать мощь Военно-морского флота страны и Советского Союза. Задание поручают экипажу легендарной К-3. Это 106 человек, которые даже не подозревают о трудностях на пути, где глубоководные погружения и давление толщи воды - лишь часть испытания.

Подводников не пугают ни короткие испытания атомохода, ни уровень радиации, ни неудача во время теста некоторых агрегатов. Права на ошибку у них нет, а один неверный шаг экипажа может привести к необратимым последствиям.

Фильм длится два часа, но все пролетает как один миг. Зритель испытывает целый спектр эмоций. Здесь элементы и драмы, и триллера, и боевика. Спецэффекты, яркие образы, а главное - сюжет, основанный на реальных событиях, обеспечивают эффект полного погружения.

«Нужно смотреть кино. Это про Арктику, это про очень сакральное место для нашей страны. Это место, где много богатства, это место очень грозное, оно не приспособлено для жизни, но это место, где всегда был русский дух и где наши проявляли свое геройство», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Одну из главных ролей - капитана «Ленинского комсомола» Льва Жильцова - исполнил заслуженный артист России Андрей Мерзликин. На премьеру он пришел с дочерью, которая тоже сыграла в картине. Мерзликин сам когда-то погружался на подлодке в Баренцевом море. Но признается, что несколько раз перечитал книгу Льва Жильцова, которая, по сути, стала руководством к сценарию киноленты, чтобы досконально вжиться в роль.

«Каждая команда - это не просто набор слов, а управление конкретной частью большого, сложного механизма. Это нужно понимать - турбины, торпедные отсеки, дизельные отсеки. Если ты этого не понимаешь и не представляешь, то ты лодкой не управляешь, и зритель это видит», - говорит актер.

Главная женская роль - у актрисы и продюсера фильма Елены Север. Ее героиня - ученый-испытатель, которая отправилась с подводниками на опасное задание. Переживать ей пришлось не только на экране, но и в реальной жизни. Лодку, которую построили для киноленты и в которой восстановили все детали буквально по крупицам, чуть не затопило во время съемок.

Часть картины снимали в трех городах Заполярья - в Мурманске, Полярном и Заозерске. Работать приходилось порой при экстремальных температурах. И все ради главного результата.

«Эти фильмы очень важны. Особенно те, которые чему-то учат, воспитывают наше молодое поколение, прививают чувство патриотизма и гордости за нашу страну. Я считаю, что такие фильмы конечно же нужны», - говорит Елена Север.

Съемочную группу на каждом этапе консультировали эксперты. Среди них были моряки-подводники, историки.

«Фактологическая составляющая точная. Какая лодка, когда вышла, когда прошла. Мы поход практически проследили весь, от и до. Лодка тоже была воссоздана очень близко к оригиналу. Ясно, что она не декорация. Мы старались, чтобы это не выглядело фантастикой», - рассказал режиссер фильма «Северный полюс» Александр Котт.

Легендарная атомная подводная лодка К-3 после длительной реставрации с 2022 года находится в Кронштадте, в Музее военно-морской славы России.

«Мы немного помогали и архивными материалами, и взаимодействием с ВМФ, и с ветеранами, и с консультантами, которые нам помогали музефицировать лодку. И получилась великолепная картина, которая искренне передает и масштаб, и накал страстей, и, конечно, подвиг тех людей, которые служили на К-3», - говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Все это зрители увидят в кинотеатрах страны уже меньше чем через неделю. В широкий прокат картина выйдет с 27 февраля.