ФСБ: восемь россиян получили сроки за диверсии ради быстрого заработка

Федеральная служба безопасности задержала восемь человек из шести российских регионов за организацию и подготовку диверсий по указу украинских спецслужб. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Все задержанные в возрасте от 20 до 30 лет поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерские организации, готовили теракты в местах дислокации российских военных.

Отмечается, что по приговору суда готовившие диверсии получили от 16 до 22 лет.

По данным ФСБ РФ, украинские спецслужбы вовлекали задержанных в террористическую деятельность через мессенджеры и объявления о «быстром заработке».

В Федеральной службе безопасности предупредили, что украинские спецслужбы ведут активную работу в Интернете, соцсетях и мессенджерах по вовлечению россиян в противоправную деятельность. В ведомстве подчеркнули, что вербовщики сообщают своим «подопечным», что эти противозаконные действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, составляет не более 30 тысяч рублей.

В ФСБ напомнили, что желание получить легкие деньги приводит к «длительному сроку заключения».