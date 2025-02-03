Новая эра технологий: как в России будут развиваться беспилотники

Беспилотники навсегда изменили ход современных боевых действий и всей военной науки. Однако, эти технологии можно использовать и в мирной жизни. Учитывая масштабы нашей страны, гражданские дроны могут стать основным средством доставки. К, примеру, почты или лекарств в отдаленные населенные пункты. В сельском хозяйстве беспилотники уже сегодня отлично зарекомендовали себя у фермеров. С помощью агродронов можно контролировать состояние посевов и земли, распылять над полями удобрения, и в отличие от тяжелых тракторов - почва не страдает и не продавливается. И, как в начале спецоперации, никто не представлял, что именно беспилотники станут основной ударной силой нынешних военных действий - так и в мирной жизни - сегодня важно не упустить момент.

S-80 - так назвали дрон - уже прошел сертификацию. Это значит, что беспилотник официально может летать в городе и выполнять доставку потребительских товаров. Правда пока в рамках эксперимента, и только над Тольятти. Полеты в других регионах России запрещены из-за усиленных мер безопасности. Но когда ограничения снимут, парящая в небе корзина с продуктами, бытовой химией или одеждой станет такой же привычной картиной, как уже рассекающие по дорогам роботы-доставщики. Беспилотники же будут летать по специальным маршрутам - от распределительного центра до постамата. Скорость, маневренность и экологичность - главные преимущества таких дронов.

«При таких габаритах он довольно таки маневренный, совершает быстрое изменение траектории может совершать, длительность полета, мы сейчас над этим работаем», - рассказал начальник участка числового программного управления по металлообработке Денис Горбась.

К 2030 году в Тольятти выпустят 4 000 дронов-доставщиков, которые на 95 процентов собраны из отечественных комплектующих. На руку сыграла политика импортозамещения. Аккумуляторы, крепления, винты и корпуса - все изготавливают и модернизируют на одном предприятии.

«Идеи идут сейчас новые и новые. Сейчас это и направление такое перспективное вообще во всем мире, и мы здесь развиваемся по моделям тоже расширяемся. В месяц мы производим сейчас 100 единиц. Буквально в декабре мы производили всего лишь 40», - поделился начальник участка сборки летательных аппаратов Игорь Зверко.

Работа кропотливая - детали вытачивают в точности до микрона. Собранные дроны сначала испытывают в специальных ангарах. Подвешивают, проверяют грузоподъемность и летные качества.

От идеи до сборки и испытаний - всем занимается команда настоящих энтузиастов, которая уже знает, каким будет будущее, и смотрит за горизонт. А там - совсем скоро в небе появится беспилотное аэротакси. Опытный образец дрона, который будет перевозить людей, уже проходит испытания в одном из цехов.

«У нас борта такие, как так называемые кукурузник Ан-2, Як-18 - все достаточно в малом количестве. И сейчас это та отрасль, в которой мы работаем, которая может полноценно начать заменять малую авиацию России», - сказал начальник участка термопласт-автоматов БПЛА Максим Земсков.

В будущее на этой неделе заглянул и президент России. Владимир Путин осмотрел участки разработки, сборки и испытаний беспилотных авиационных систем в Самарской области. Основной упор сейчас сделан на сельское хозяйство, рассказал главе государства выпускник программы «время героев» и директор предприятия Константин Яшин. Один агродрон за час может опылить удобрениями 18 гектаров посевов, в отличии от трактора, который этот же объем работы сделает за сутки, при этом продавливая почву колесами.

А центр управления полетами беспилотных летательных аппаратов сделан он по тому же принципу, как и ЦУП, который следит за полетами МКС. Только здесь диспетчеры следят за сотнями дронов, которые летают над Самарской областью.

«Нам обязательно нужно чтобы мы беспилотники видели, идентифицировали. Сколько сегодня летало БПЛА? А сколько они принесли ВВП стране? А какую пользу они принесли?», - сказал генеральный директор НПУ БАС «Самара» Константин Яшин.

К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Об этом заявил Владимир Путин в Тольятти на совещании по вопросам развития гражданских БПЛА.

«Для решения этих задач у нас есть необходимые ресурсы и, главное, колоссальный потенциал наших ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, технологических предпринимателей. Как я увидел сегодня из достаточно основательной презентации, есть и желание, боевой задор всё это сделать. Очевидно, что ситуация сложная, конкуренция в этой сфере в мире острая и, чтобы к 2030 году в сфере беспилотной авиации Россия была в числе мировых технологических лидеров, следует кардинально ускорить развитие отрасли», - заявил Владимир Путин.

Темпы роста производства только гражданских беспилотников колоссальные. По сравнению с прошлым годом число собранных БПЛА выросло почти в три раза. В январе прошлого года по поручению Президента запущен нацпроект развития отрасли беспилотных авиационных систем. Создано полтора десятка центров сборки дронов в Москве и Санкт-Петербурге, Самарской, Новгородской, Рязанской, Сахалинской, Томской областях, в Пермском крае, в Удмуртии и Татарстане. Всего таких центров будет почти полсотни по всей стране. Но главное сейчас - найти возможность применять гражданские беспилотники: определить безопасные эшелоны полета, учитывая непростую ситуацию в небе, мирное пространство в котором - время от времени нарушают украинские дроны.

«Необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников. Это сложный вопрос, особенно сегодня, очень чувствительный. Но надо идти вперед, надо что-то делать. При всех текущих, объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции. Причём и доступ к таким воздушным эшелонам для отдельных типов дронов, и требования к технической эксплуатации таких устройств нужно максимально упростить. Отмечу, что ряд стран уже сделали подобные шаги, что способствовало их качественному прорыву в развитии беспилотной авиации», - сказал президент РФ.

По словам Владимира Путина, открывать воздушное пространство необходимо только с учетом соблюдения жестких требований безопасности - и при этом без тотальной бюрократии и бессмысленных запретов. Только четкий контроль, сопровождение по транспортным коридорам, и обнаружение чужих и незарегистрированных дронов в режиме реального времени.



На экспериментальном поле проводят летные испытания гражданских беспилотников. Впервые 56 килограммовая машина при нас взлетает в небо. И только сейчас становится понятно, что дрон - это уже далеко не детская игрушка, а важный элемент для развития промышленности, сельского хозяйства и просто для комфортного человеческого быта.

Российские дроны скоро полноценно выведут и на глобальные рынки. В первую очередь в страны БРИКС, где наши беспилотные системы вполне конкурентоспособны. Их уже закупают в Саудовской Аравии, где с помощью БПЛА проводят разведку нефтяных месторождений. В Индии - мониторят промышленную инфраструктуру. В планах России - поставлять дроны в Объединенные Арабские Эмираты и страны СНГ. Что же касается внутреннего рынка, то тут беспилотники уже заняли свою нишу. В северных регионах - квадрокоптер типа «Паук» уже полноценно заменяет несколько бригад электриков. Один работает за 15 человек - при экстремальных морозах, очищая линии электропередачи от снега, попутно обрабатывает провода раствором от обледенения.

В Таежных регионах БПЛА оснащенные камерами следят за пожароопасной ситуацией. В Кировской и Самарской областях уже испытали конвертопланы, которые доставляют лекарства туда, где в снегопад или паводок не проедет машина. И эти же дроны - помогают полиции - фиксирую нарушения правил дорожного движения.

Тренд на беспилотники сейчас не только в гражданской жизни. Жизнь военную они изменили куда более серьезно. Как заявлял в декабре министр обороны Андрей Белоусов, уже летом в России появится новый род войск - беспилотных систем.

Снующие над головами дроны - полностью поменяли тактику и ход боевых действий. Без них нельзя представить ни разведку, ни атаку. Так, например, FPV-дрон в среду сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области.

Усилению наших военных беспилотников сейчас также уделяется большое внимание. На неделе секретарь Совбеза России Сергей Шойгу вместе с руководителем Курчатовского института посетили научно-исследовательский институт авиационных материалов, где комплектующие для дронов печатают на 3D-принтерах в промышленных масштабах.

«Применение аддитивных технологий позволяет сократить в 30 раз время, необходимое для изготовления деталей по сравнению с традиционными технологиями, то есть это литье, давление, обработка», - заявил Сергей Шойгу.

Ну, и куда же без оснащения беспилотников искусственным интеллектом. В пятницу в Анапе представили такие разработки в интересах Министерства обороны. Замминистра Алексей Криворучко и вице-премьер Денис Мантуров осмотрели выставку технологии, которые помогут значительно усилить боевую эффективность вооруженных сил. Дробомет «Осоед» - это дрон-перехватчик, который сам распознает цель и поражает ее охотничьими патронами. Или вот - дрон-сеткомет - у него тот же принцип работы: цель обнаруживает глазом, как у Терминатора, а стреляет сетью. В развитии беспилотников с искусственным интеллектом Россия идет в ногу не только со временем, но и с западными конкурентами. По сути сейчас начинается новая эпоха гонки вооружений.

«Особо хотел бы отметить внимание к ИИ у наших оппонентов. Прежде всего, имею в виду США. Вам известно что на прошлой неделе новая администрация заявила о планах масштабного проекта. Фактически, можно говорить об очередной гонке технологической конкуренции, сопоставимой с гонкой вооружений и программами освоения космоса», - заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

И все же искусственный интеллект будет лишь подсказывать дроноводам. Решающие команды беспилотникам будет давать сам человек. Подготовку операторов БПЛА уже внедряют в вузах и колледжах. В Мурманской области на базе центра «Воин» в специальном зале, который называют полигоном, кадеты, управляя дронами, проходят полосу препятствий. Условия приближенные к реальности: разные трассы, погодные условия и тактические сценарии - все как в настоящей боевой жизни.

Развитие беспилотников - это новая эра технологий. Технологий, которые сегодня помогают бойцам идти к победе, и уже совсем скоро сделают проще и совершеннее нашу мирную жизнь. Ведь будущее создают те, кому интересно, что за горизонтом.