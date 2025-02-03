Сто дней до краха: как Запад лишает Украину финансирования

Завершение украинского кризиса остается одной из самых обсуждаемых тем. Вот только, если в предыдущие недели все гадали когда ждать переговоров, то главной темой этой недели стал вопрос - как и с кем говорить. Заявления Владимира Путина, сделанные во вторник, все расставили по своим местам - подписывать что-либо персонально с Зеленским просто невозможно.

«Если сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимными. Здесь есть - я об этом не говорил - проблема. Почему? Потому что, когда нынешний глава режима - так сегодня только его можно называть - подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, засада в чем, ловушка», - заявил Путин.

И это не просто бюрократические нюансы - документ, который предстоит подписать - не формальность, это страховка на случай, если Запад и Киев снова решат сделать вид, что ничего никому не обещали. И потому лазеек для западных юристов оставлять нельзя.

«Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, и России на серьезную, длительную историческую перспективу и здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено, но в соответствии с Конституцией Украины, президента Украины. Даже в условиях военного предложения он не имеет права на продление своих полномочий. Право на продление полномочий имеет только орган представительной власти - только Рада, то есть парламент страны. У президента только пять лет и больше ничего, дальше его полномочия передаются председателю Рады», - заявил Путин.

Для того чтобы понять, насколько велик риск нового обмана - достаточно вспомнить заявление Зеленского, сделанное на прошлой неделе. Глава киевского режима сказал, что подписал запрет на ведение переговоров, когда российские войска стояли под Киевом - якобы, иного выхода не было. На самом деле свой указ Зеленский издал через полгода после отвода наших войск от Киева. Переговоры о прекращении военных действий, как напомнил Путин, стартовали практически сразу же после начала СВО. Россия предложила Украине полное прекращение огня в обмен на вывод войск из ЛНР и ДНР, и признание решения Крыма вернуться в состав России.

«В конце марта мы получили бумагу из Киева за подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахамия. И именно эти украинские предложения легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. И это состоялось 15 апреля. До этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали, что Украине невозможно подписывать мирный договор с пистолетом у виска и нужно отвести войска от Киева», - заявил Путин.

Для того, чтобы избежать кровопролития и выйти на разумный диалог, Россия начала отвод войск. К апрелю были достигнуты договоренности по мирному соглашению.

«В целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров, достижения конечной цели согласования, подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы сократить активность на Киевском направлении и Черниговском направлении», - заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Уже к 15 апреля Стамбульские соглашения были оформлены в виде договора. В тот же день Москва передала в Киев, что готова этот договор подписать. И в этот момент Киев берет недельную паузу с формулировкой «нужно посоветоваться с западными партнерами».

«Как известно, приехал господин Джонсон — тогда премьер-министр Великобритании - наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом - и уговорил украинцев продолжать войну. Этого никто не скрывает», - заявил Путин.

В том, что предложение продолжить воевать исходило именно от западных спонсоров украинского конфликта - признавались и западники, и сами украинцы. Один из главных участников переговорного процесса, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде, Давид Арахамия - признался, что переговоры с самого начала были лишь попыткой затянуть время…

«Когда мы приехали из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», - заявил Арахамия.

Единственное обещание, про которое не забыл Зеленский, было дано Борису Джонсону три года назад, еще до СВО - киевский главарь кивает в ответ на слова Джонсона о том, что Киев должен воевать до последнего украинца.

«Самое лучшее, что мы можем сделать это донести гражданам России, что украинцы будут бороться до последней капли крови», - заявил Джонсон.

Но в этом слепом подчинении Западу кроется и главная слабость киевского режима. Стоит Западу перекрыть денежный поток - и Зеленский исчезнет, ждать трибунала. А уж найти кого-то, у кого полномочий для подписания бумаг больше, чем у Зеленского - не сложно.

«Они же не могут существовать, если прекратятся деньги и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц-полтора, два. В этом смысле суверенитет Украины нулевой, поэтому если есть желание у их западных спонсоров добиться мира - путь очень простой- есть желание, пожалуйста. И тогда они найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера», - заявил Путин.

В администрации Трампа сегодня подсчитывают убытки от решений Байдена.

«За последние четыре года в администрации Байдена тратили деньги, как пьяные матросы. Это и стало причиной кризиса в стране», - заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролайн Левитт.

Украина разрушена, с каждым днем теряет все больше территорий, а деньги Штатов - выброшены на ветер. Госсекретарь США Марко Рубио призывает американцев открыть глаза - их надули и обокрали.

«Тут имел место и обман: нам как-то удалось убедить людей, что Украина могла не только победить, но и уничтожить Россию и вернуться к тому, какой она была в 2012 или 2014 году. В результате то, о чем просят последние полтора года — финансировать тупиковую ситуацию, затяжной тупик, в котором люди продолжают страдать. Украина оказалась отброшенной на 100 лет, ее энергетика уничтожена. Кому-то придется платить за ее восстановление», - заявил Рубио.

Теперь США, выполняя предвыборные обещания вернувшегося в Белый дом Дональда Трампа, сконцентрировались на себе и на 90 дней заморозила все внешние проекты. Оказалось, что Украина зависима от американских денег по всем статьям. Посыпался информационный фронт незалежной - 90 процентов всех независимых украинских СМИ финансировались американцами.

Но основные траты приходились на оружие. И Зеленский уже поспешил назначить виновного. Против министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено уголовное дело. Ему вменяют создание схемы, через которую отмывались деньги, предназначенные для снабжения армии и тыла. Про то, что Умеров - ставленник Зеленского, на Украине молчат.

Почувствовав запах крови загибающегося Зеленского, городской голова Киева - Виталий Кличко обвинил Зеленского в попытке отобрать его долю западных денег.

«Люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими... В Киеве предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление», - заявил Кличко.

Мир Зеленского рушится, как и фронт ВСУ. По данным Минобороны РФ - в последние полгода ВСУ теряют по 50 тысяч личного состава каждый месяц, а набрать успевают лишь около 30 тысяч мобилизованных. Более того, из украинской армии уже дезертировали 100 тысяч человек. И на этом фоне Зеленский в интервью для газеты Il Foglio снова начал сожалеть, что Будапештский меморандум вынудил Украину отказаться от ядерного оружия.

«Это было тупо, абсолютно тупо, нелогично и очень безответственно так менять. На Украину тогда влияли большие страны, большие экономики. Им было непросто отказать», - заявил Зеленский.

Стрелки символических «Часов Судного дня» установили на 89 секунд до ядерной полуночи. Это самое близкое положение за все 78 лет их существования. Перевод часов Судного дня - отражение напряженности в мире. Причем, поводы для опасений действительно есть. Такер Карлсон, например, заявил о том, что у администрации Байдена были намерения «убить Путина», якобы так Белый дом решил отвлечь страну от внутриполитических проблем, создавая «защитный экран из хаоса».

«Тони Блинкен так упорно добивался реальной войны, например, пытаясь убить Путина. А такие попытки у администраци Байдена были: они пытались убить Путина», - заявил Карлсон.

Российская реакция на это выступление была незамедлительной. Председатель Государственной Думы, Вячеслав Володин тут же потребовал проверить слова Карлсона.

«Мы должны отнестись к этому серьезно. Тем более мы видим было покушение на Трампа, премьер-министра Словакии, была попытка покушения на Орбана - предотвратили и все это вокруг администрации Байдена и его приспешников. Пускай докажут, что это страна - демократия, пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит- это демократия. Мы относимся к этому серьезно и сделаем все, чтобы защитить президента нашей страны потому что мы такие вызовы угрозы рассматриваем, как угроза нашей стране», - заявил Володин.

Тем временем, ближайшие соседи Украины уже заговорили о дележе территорий, которые останутся сегодняшней украинской власти. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что считает Украину вымышленным государством, которое будет разделено на части между соседними странами.

«У нас есть Северная Буковина - интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш. Верно? От бывшего, как его там называли, Закарпатья! Останется также часть у венгров, Львов останется у поляков», - заявил Джорджеску.

Вопрос об исторической принадлежности многих украинских территорий совсем не нов, напомнил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. И очевидно, что он еще не раз будет выноситься на обсуждение. Как заявил Сергей Нарышкин - прежде всего свое мнение должны высказать ученые-историки.

«Знаете, это такой серьезный вопрос, который имеет очень глубокую предысторию. Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», - заявил Нарышкин.

Но это пока все исторические параллели. Что будет с Украиной дальше - зависит от того, как быстро Зеленского снимут с оккупированного им президентского кресла. Он сам накануне признался - США говорят только с серым кардиналом Киева - Андреем Ермаком. Зеленского - игнорируют. Но он не перестает надеяться на разговор с Трампом.

«У нас было несколько контактов на уровне его специального посланника Келлога, советника по нацбезопасности Уолца, а также вице-президента, который контактировал с моим главным советником, главой офиса. Более подробные соглашения могут быть между мной и президентом Трампом», - заявил Зеленский.

Впрочем, не факт, что Зеленский до этого разговора дотянет. Агентство Reuters накануне сообщило, что США уже направили Киеву требование как можно скорее провести президентские и парламентские выборы. А представитель Трампа по Украине Кит Келлог вновь обозначил временные рамки - на решение вопроса по Украине Вашингтон заложил сто дней.