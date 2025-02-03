Граница между Белоруссией и Украиной. Пункт пропуска Новая Гута. Когда-то здесь за сутки проходили 17 тысяч человек, проезжало по восемь тысяч автомобилей. Сейчас граница закрыта по инициативе Зеленского. Та сторона сама захотела таких отношений.

Трасса М8 некогда экономическая артерия, соединявшая две страны. Круглосуточно она была заполнена фурами, теперь пуста. С той стороны - противотанковые ежи, со стороны Белоруссии - «зубы дракона». За ежами на украинской стороне - свалка бетонных блоков, строительный мусор, и мины. Их показная выкладка - уже как ритуал, демонстрация бессильной злобы. К логичным доводам украинская сторона глуха.

Белоруссия со своей стороны систематически повышает эффективность охраны границы, наращивает инженерную инфраструктуру, обновляет вооружение и технику. По госпрограмме оборудованы рубежи и автоматизированные посты технического наблюдения и сигнализационные системы. При этом с украинской стороны - все совсем плохо.

«Только на южном участке нашей границы, то есть на украинском участке, порядка 40 провокаций связанных с заходом на нашу территорию, с порчей наших пограничных знаков, вывешивании баннеров, с нецензурной речью пограничников», - заявил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

Попытки вывести из себя белорусских пограничников обычно заканчиваются ничем. Но повторяются с постыдным постоянством. И неприличными жестами украинцы не ограничиваются.

«На территории сопредельного государства с разной частотой слышны выстрелы, одиночные так и очереди. Слышны звуки тяжелой техники. исходя из опроса пересекающих границу, они выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной 3-4 метра», - заявил офицер отделения пограничного контроля Белоруссии.

Задержание диверсионных групп и обнаружение схронов - уже фактически рядовое происшествие в работе пограничников. И, конечно, в приграничье не обходится без «птичек». Беспилотники изымают у диверсантов, но чаще сбивают.

«Мы за этот год зафиксировали свыше 350 пролетов беспилотной авиации вдоль нашей границы. После того, как по ним применяется оружие, эти беспилотные средства, которые не сбиты, уходят на сопредельную территорию», - заявил Александр Вольфович.

У пограничников есть профессиональный кодекс чести - ту сторону провоцировать нельзя. Украинцы про эти правила давно забыли. Белорусам силовой конфликт точно не нужен, а Зеленский хоть и держит у границы 15-тысячный контингент вооруженных формирований, но пускать его в ход пока не торопится.

Когда президента Белоруссии спросили, не против ли он в будущем размещении на границе миротворцев, он дал вполне исчерпывающий ответ.

«Они могут присылать со своей стороны хоть чернокожих, хоть желторотых, кого хотят. Мне все равно, кого они там поставят по ту сторону границы. Шаг влево, шаг вправо за пределы государственной границы - вы знаете нашу реакцию», - заявил Александр Лукашенко.

Недаром первое после президентских выборов совещание у Лукашенко посвящено именно ситуации у границ. Ситуация на рубежах, по словам Лукашенко, непростая. Работы хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. А риторика и Запада, и Киева просто не поддается объяснению. Спецслужбы республики постоянно докладывают о готовящихся провокациях и диверсионных группах.

«Созданный под эгидой тамошнего управления Главного управления разведки ГУР. Созданы бандформирования из числа наших беглых экстремистов, лиц с криминальным прошлым, да и просто маргиналов. Несколько сот человек вооруженных, прошедших в той или иной степени подготовку, принимавших участие в боевых действиях, имеющих военный опыт. Кстати, некоторые из них участвовал в диверсионных акциях Сил специальных операций Украины в Курской, Белгородской области. Они постоянно заявляют о своем намерении перейти государственную границу Республики Беларусь», - заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, советник-посланник Посольства Республики Беларусь в РФ Александр Шпаковский.

Сменить правительство и, главное, курс на союзные отношения с Россией и партнерство с Китаем - цель коллективного Запада. И для этого своих марионеток они готовы толкнуть на что угодно.

«Мы окружены кордоном недружественных государств, которые содержат на своей территории террористические бандформирования, которые пригнали к нашей границе, которые чьи публичные головы, политики, какие то журналисты, депутаты открыто провозглашали, что их задача - захватить Беларусь», - заявил белорусский журналист Григорий Азаренок.

Все это, конечно, на деньги Запада, который даже непризнание выборов в Белоруссии сделал для себя традицией - за 30 лет ни разу не согласились с выбором народа республики. Но страна развивается, эти результаты заметны каждому. Как и результаты выборов.

Рекордная явка - почти 86 процентов. Одних наблюдателей это удивляет, другие видят в ней явный признак демократии. Народ ведь силком на участок не приведешь, да и цифру легко проверить - посчитать можно если не по головам, так по паспортам и подписям.

Нарратив коллективного Запада понятен давно, но судя по тому что говорили наблюдатели на выборах президента Белоруссии, с ума там сошли далеко не все.

«Я, как польский политик, могу вам сказать, польские власти "заминировали" наши отношения с Беларусью и Россией, именно поэтому, из-за политики Европы, мы видим конфликт братских стран, конфликт братских России и Украины. Если бы пять лет назад были выборы, которых хотел Запад, сейчас бы в Беларуси тоже была война. Очень хорошо, что в этом году выборы были честные, я сам мог это наблюдать», - заявил международный наблюдатель, председатель польской партии «Фронт» Кшиштоф Толвинский.

Наблюдатели от грузинской стороны и вовсе увидели пример для своей страны - вести внутреннюю политику можно так, чтобы финансовые вливания Запада в псевдооппозицию были потрачены зря.

«Что касается Грузии, эти деньги хорошо сработали, к сожалению наша молодежь и подверглась влиянию западной пропаганды. Грузины должны перенять тот опыт, который Белоруссия накопила, большинство грузин верит, что когда-нибудь у нас будет власть, которая заботится о народе», - заявил наблюдатель из Грузии Михаил Жгенти.

И так получается, что забота о народе в нынешних реалиях - дело не только внутренней политики, но и внешней. При этом договариваться Беларусь готова, об этом Лукашенко говорил не раз. Как готова развивать и свои отношения с ближайшим союзником - Россией, от которой ни Западу ни его прокси и сателлитам республику не оторвать.