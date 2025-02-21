В Дагестане из-за схода лавины перекрыто движение в 14 населенных пунктах

В 14 населенных пунктах Дагестана временно приостановлено автомобильное сообщение из-за схода лавины. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.

Уточняется, что лавина сошла на 18-м километре дороги «Тлярата - Камелюх».

«Сообщаем вам, что в результате схода лавины на 18-м км автодороги “Тлярата - Камелюх” движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения», - говорится в сообщении.

В ГАИ обратились к местным жителям с просьбой воздержаться от поездок по этому маршруту и выбирать альтернативный путь.