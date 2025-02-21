МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Дагестане из-за схода лавины перекрыто движение в 14 населенных пунктах

Дагестанская Госавтоинспекция попросила местных жителей временно воздержаться от поездок.
Виктория Бокий 2025-02-21 07:13:18
© Фото: gibdd05rus, Telegram

В 14 населенных пунктах Дагестана временно приостановлено автомобильное сообщение из-за схода лавины. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.

Уточняется, что лавина сошла на 18-м километре дороги «Тлярата - Камелюх».

«Сообщаем вам, что в результате схода лавины на 18-м км автодороги “Тлярата - Камелюх” движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения», - говорится в сообщении.

В ГАИ обратились к местным жителям с просьбой воздержаться от поездок по этому маршруту и выбирать альтернативный путь.

#в стране и мире #Дагестан #перекрытие движения #автодвижение #ГАИ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 