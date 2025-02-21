Экипажи БМПТ «Терминатор» отработали навыки на полигоне в зоне СВО

На тыловых полигонах в зоне спецоперации экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» группировки войск «Центр» проходят интенсивную подготовку перед выполнением задач на Красноармейском направлении. Кадры их тренировки показало Минобороны России.

На полигоне опытные экипажи делятся боевым опытом с новобранцами, обучая их современным тактическим приемам. Программа включает скоростное вождение, стрельбу прямой наводкой и с закрытых позиций, а также применение аэрозольной маскировки и координацию действий с командованием. Особое внимание уделяется отработке прикрытия танков, подавления живой силы и техники противника.

«Пушка - мощная, скорострельная. И система управления огнем позволяет быстро, точно выявить и быстрым огнем уничтожить цели», - говорит командир взвода Владимир Лобканов.

Арсенал БМПТ «Терминатор» обеспечивает высокую плотность огня и возможность одновременного поражения до четырех целей.

«Спаренная пушка - "тридцатка", два гранатомета "Пламя" АГС-17, доработанные под определенные условия. Естественно, пулемет и ПТУРы, которые позволяют уничтожать тяжелую технику противника, бетонированные доты. Гранатометы дают возможность выкашивать по навесной траектории противника, который находится в окопах», - рассказал командир боевой машины Олег Азовцев.

После курса обучения военнослужащие отправятся в боевые подразделения для выполнения задач СВО.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.