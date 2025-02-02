Скончался актер и режиссер Виктор Савкин

Умер советский и российский актер и режиссер Виктор Савкин. Ему было 85 лет. Некролог опубликовал Союз кинематографистов России.

«На 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича», - говорится в некрологе, опубликованном в телеграм-канале.

Объединение выразило соболезнования родным и близким Виктора Савкина.

В пресс-службе Союза кинематографистов РФ напомнили, что Савкин работал вторым режиссером в Творческом объединении «Экран». кроме того, он снимал фильмы-спектакли с Георгием Товстоноговым, Юрием Соломиным и другими.

Помимо этого Виктор Савкин работал и актером, в его фильмографии 17 проектов. Дебютировал в кино в 1972 году в ленте «Вот моя деревня». Кроме того, он снялся в сериале «Возвращение Будулая». Его партнерами были такие актеры как Михаил Волонтир, Иван Лапиков, Клара Лучко и другие.