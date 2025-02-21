В мэрию японской Фуссы пришли сообщения о планах взорвать базу ВВС США

В мэрию города Фусса в Японии поступили угрозы взорвать базу ВВС США Иокота. Об этом сообщает японская газета Yomiuri.

По данным издания, утром 20 февраля на электронную почту правительства города пришло пять сообщений с угрозами взорвать базу ВВС США 23-24 февраля. Помимо этого, в письме было указано, что мэрия Фуссы должна выплатить 18,13 млн иен.

Отмечается, что вокруг базы никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Сейчас ведется расследование по данному факту.

Напомним, база ВВС США Иокота расположена на западе Токио в городе Фусса. Ее площадь составляет более семи квадратных метров. Там же расположен штаб ВС США в Японии.