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Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара» Станислав Колокольников

Артист скончался в возрасте 63 лет от тяжелой болезни.
Игнат Далакян 2025-02-02 15:42:18
© Фото: kino-teatr.ru, кадр из сериала «Майор и магия»

Умер известный советский и украинский актер Станислав Колокольников. Артист скончался на 64 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в киевском академическом театре «Колесо».

«30 января на 64-м году жизни от тяжелой болезни скончался Станислав Колокольников. Светлая и вечная память», - гвоорится в сообщении.

В некрологе говорится, что артист обладал собственным характерным и неповторимым стилем. Отмечается, что ему были подвластны роли любого жанра и художественного измерения.

Станислав Колокольников родился в Киеве 16 ноября 1961 года. Он окончил Киевский государственный институт театрального искусства. Свою карьеру артист начал в театре, однако известен он также стал благодаря своим ролям в российских сериалах. Наиболее известные его роли в таких сериалах, как «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь» и ряде других.

#актер #Трагедия #Возвращение Мухтара #Станислав Колокольников
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