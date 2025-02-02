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В «Роснано» заявили о взаимодействии с силовиками по делу топ-менеджеров

В компании заявили, что искажение отчетности выявили в рамках собственной антикризисной программы.
Сергей Лебедев 2025-02-02 13:37:53
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

В данный момент «Роснано» активно взаимодействует с правоохранителями по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сегодня заявил директор по особым поручениям компании Евгений Фролов. По его словам, искажение отчетности по финансово-хозяйственной деятельности выявили в рамках антикризисной программы корпорации.

«Компания активно взаимодействует с правоохранительными органами, а также предпринимает своевременные меры по недопущению нарушений», - цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, в минувшую субботу в Москве суд арестовал трех топ-менеджеров «Роснано». На два месяца в следственный изолятор отправили Марину Касенкову, Артура Галстяна и Бориса Подольского. Они проходят по уголовному делу возбужденному, по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

По данным следствия, обвиняемые скрывали плохие результаты экономической деятельности компании. Делали они это при помощи искаженных отчетов. В итоге их действия нанесли большой ущерб государству.

О задержании топ-менеджеров «Роснано» стало известно в минувший четверг, 30 января.

#полиция #Задержание #роснано #Уголовное дело #СК
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