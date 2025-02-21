Количество отметок на карте проекта «МестоПамяти.РФ» достигло почти 98 000

В Российском военно-историческом обществе обсудили федеральную акцию «Место Памяти: Герои СВО» и развитие проекта «МестоПамяти.РФ» в 2025 году.

Отмечено, что в рамках этой акции РВИО, помимо прочего, за 2024 год изготовило 111 памятных знаков, посвященных героям специальной военной операции. В них увековечены имена 98 Героев России. И все эти объекты отмечены на карте. При этом общее количество отметок как в России, так и за рубежом достигло почти 98 тысяч.

«МестоПамяти.РФ» - это «народная карта» объектов военно-исторического наследия - в их число входят памятники, мемориалы, воинские захоронения, Вечные огни. Этот ресурс позволяет размещать на интерактивной карте фото и описание памятных мест, следить за их состоянием, при необходимости инициировать мероприятия по их благоустройству.

«Возможности ресурса позволяют привлечь всех неравнодушных к делу сохранения памяти. И не просто отмечать памятные места, но и передавать сведения об их состоянии. По сути, каждый из нас может внести какой-то посильный вклад в сохранение памятных мест», - отметила Первый заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко.

В октябре 2024 года, выступая на Совете Глав государств СНГ, Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил портал «Место Памяти» как важный ресурс, который может стать «общим реестром мемориального наследия Великой Отечественной войны». Данный реестр необходим «в целях сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигам наших воинов».

В рамках проекта пройдут и другие акции. Так, в марте-апреле к 80-летию Великой Победы пройдет Всероссийская акция «Место памяти: Вечный огонь» по актуализации состояния объектов, связанных с историей Великой Отечественной войны, включая памятные места за рубежом.

В июне-июле запланирована Всероссийская акция «Место памяти: все для Победы»: в 70 городах, получивших почетное звание «Город трудовой доблести» будут обозначены объекты трудового подвига - не только действующие, но и ныне утраченные фабрики, госпитали, мастерские и так далее.

Партнером проекта выступает Министерство иностранных дел России. Наполнением карты и актуализацией информацией занимаются, в том числе, наши посольства и российские дипломаты, а также соотечественники по всему миру. Совместными усилиями отслеживается состояние памятников, мемориальных комплексов и кладбищ за рубежом.

«МИД России привлек 85 дипломатических представительств за рубежом к работе по добавлению на карту объектов мемориальных комплексов, братских и одиночных могил, памятников военной техники, бюстов выдающимся историческим личностям и других мест памяти с указанием об их состоянии. Значительная часть из 13 тысяч зарубежных объектов добавлена в базу данных российскими дипломатами», - сказала в своем видеообращении директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

В 2024 году на карту было нанесено свыше 1200 объектов российской и советской военной истории, расположенных на территории Польши. К сожалению, значительная часть памятников была ликвидирована польскими властями в период с 1997 по 2013 годы. Остальные снесены после начала Специальной военной операции.

«С этой темой связано важнейшее направление нашего сотрудничества - составление реестра уничтоженных в недружественных странах памятников, посвященных подвигу наших солдат», - отметила Мария Захарова.

К информированию общественности о проекте «Место памяти» подключился медиахолдинг МАЕР под руководством генерального директора Константина Майора. Информация о том, как можно помочь в деле сохранения памятных мест размещена на медиа-фасадах и экранах во многих городах России.

«У каждого времени свои Герои. И сейчас, в Год защитника Отечества мы говорим спасибо Героям Специальной военной операции. И поэтому акция "МестоПамяти: Герои СВО", которую запустило Российское военно-историческое общество, очень важна для всей страны. Это проект о памяти и о наследии нынешнего поколения защитников Отечества», - подчеркнул Михаил Щербаков.

О значении проекта для современной молодежи рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

«Это живая память, которую мы все должны сохранить. В заботе о наших памятниках, мемориалах как у нас в стране, так и за рубежом принимает участие общество. И когда мы говорим о нашем обществе, мы, конечно, имеем в виду, прежде всего, наше молодое поколение. Это и есть вовлечение наших граждан в эту живую историю, когда они, не сидя на диване, а своими руками и своим сердцем могут помогать нашему общему делу - сохранению исторической памяти», - отметил Михаил Мягков.

В ходе пресс-конференции глава города-курорта Пятигорск, Председатель Местного Отделения РВИО в Пятигорске Дмитрий Ворошиловрассказал о реализации проекта «МестоПамяти.РФ» в Пятигорске.

«В Пятигорске 31 объект воинской славы. Это обелиски, памятники и мемориалы. Все они уже внесены на портал "МестоПамяти.РФ". Сейчас мы ведем работу по внесению на карту улиц, названых в честь ребят, погибших в зоне проведения Специальной военной операции, а также Героев Советского Союза. Я думаю, что в ближайшее время мы эту работу полностью завершим», - сказал Дмитрий Ворошилов.

Проект «Местопамяти.рф» создан Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством иностранных дел России в 2015 году. Со временем ресурс стал единым реестром памятных мест, связанных с военной истории России.