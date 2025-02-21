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Альтштейн: новый коронавирус HKU5 можно не ждать в России

На данный момент не было зафиксировано случаев заболевания или тем более смерти из-за новой линии коронавируса.
Елизавета Кондрикова 2025-02-21 15:34:01
© Фото: Bernd WeiÃŸbrod, dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Оснований для паники в связи с обнаружением новой линии коронавируса HKU5 в Китае нет, он не привел к жертвам и заболеваниям среди людей, пояснил в беседе со «Звездой» вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Не вчера этот вирус нашли. Каких-то сообщения о том, что там идут заболевания и смерти людей - нет. Единственное, что они показали, что этот вирус способен заражать человеческие клетки, но это не является поводом для паники», - пояснил специалист.

Он добавил, что вирус может достичь территории России, но такая вероятность невысока, «ждать его в нашей стране необязательно».

Напомним, речь идет о новом вирусе, выявленном у летучих мышей, который может заражать людей по аналогии с COVID-19. По сообщению South China Morning Post, исследование провели специалисты Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

#Китай #коронавирус #Вирус #вирусолог #наш эксклюзив #летучие мыши #Анатолий Альтштейн
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