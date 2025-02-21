Сальдо: ВСУ устроили ночную охоту за бригадой скорой в Новой Каховке

Прошедшей ночью ВСУ обстреляли скорую помощь, ехавшую на вызов к раненому в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По данным главы региона, украинские боевики устроили охоту за бригадой скорой помощи. Они следили за машиной с помощью дрона.
Когда медики вышли из кареты скорой помощи, вражеский дрон сбросил на машину два боеприпаса.
Отмечается, что врачи не пострадали, они вовремя успели заметить преследование и забежали в подъезд. Но автомобиль скорой получил повреждения - в него прилетели осколки и пробили колеса.
Несмотря на произошедшее, медики оказали всю необходимую помощь раненому.
Владимир Сальдо напомнил, что в годы Великой Отечественной войны немецкие нацисты точно так же расстреливали эшелоны с ранеными.
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