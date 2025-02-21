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Сальдо: ВСУ устроили ночную охоту за бригадой скорой в Новой Каховке

Дрон выслеживал карету скорой и сбросил боеприпасы, когда врачи вышли из машины.
Виктория Бокий 2025-02-21 12:48:12
© Фото: SALDO_VGA, Telegram

Прошедшей ночью ВСУ обстреляли скорую помощь, ехавшую на вызов к раненому в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По данным главы региона, украинские боевики устроили охоту за бригадой скорой помощи. Они следили за машиной с помощью дрона.

Когда медики вышли из кареты скорой помощи, вражеский дрон сбросил на машину два боеприпаса.

Отмечается, что врачи не пострадали, они вовремя успели заметить преследование и забежали в подъезд. Но автомобиль скорой получил повреждения - в него прилетели осколки и пробили колеса.

Несмотря на произошедшее, медики оказали всю необходимую помощь раненому.

Владимир Сальдо напомнил, что в годы Великой Отечественной войны немецкие нацисты точно так же расстреливали эшелоны с ранеными.

#ВСУ #Херсонская область #новая каховка #владимир сальдо
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