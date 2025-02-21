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Совбез РФ рекомендовал усилить мониторинг угроз портовой инфраструктуре

Владимир Рубанов 2025-02-21 11:45:57
© Фото: Serguei Fomine Global Look Press

Совет Безопасности России рекомендовал усилить контроль за деятельностью иностранных государств, которые могут создавать угрозу подводной и портовой инфраструктуре страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Межведомственная комиссия по военной безопасности предложила федеральным органам власти повысить устойчивость портовых объектов к возможным атакам.

В Совбезе отметили, что страны НАТО рассматривают морское дно как новую арену противостояния, вместе с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством. Они активно разрабатывают доктрины для операций в этой среде.

В качестве примера растущих угроз пресс-служба указала на участившиеся атаки украинских безэкипажных катеров в Черном море. Кроме того, союзники НАТО, по данным СБ, рассматривают в качестве объектов для атак морской транспорт, нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы и крупные мосты.

В Совбезе подчеркнули, что эти меры призваны укрепить военную безопасность России в условиях нарастающего давления со стороны Запада.

#НАТО #транспорт #Совбез РФ #инфраструктура #порты #совет безопасности россии
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