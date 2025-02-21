СК: за два дня нацисты убили под Суджей более 180 мирных в 1943 году

ФСБ России рассекретила документы, свидетельствующие о преступлениях немецких военных на территории Курской области во времена Великой Отечественной войны. Соответствующие документы опубликованы на сайте ведомства.

По данным ЦОС ФСБ, 27 февраля 1943 года военнослужащие 596-го гренадерского полка 327-й пехотной дивизии нацистской Германии во главе с полковником Вайнкнехтом приехали в Суджанский район. Они разместились в населенных пунктах Ивница, Исаковка, Генераловка и Машкино.

На следующий день, 28 февраля, Вайнкнехт приказал своим подчиненным зверски расправиться с мирными жителями этих населенных пунктов.

По данным документов, жители занятых нацистами деревень прятались в погреба и подвалы. В таких случаях немцы закидывали в укрытия гранаты, а тех, кто пытался бежать, расстреливали из автоматов.

Отмечается, что в период с 28 февраля по 1 марта 1943 года нацисты расстреляли и сожгли 183 мирных жителя, среди которых был 31 ребенок.

Советские войска взяли в плен Вайнкнехта в августе 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции. Во время следствия он признался в совершенных преступлениях своего полка.