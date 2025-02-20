СК начал расследование убийства Лермонтова

Следственный комитет России начал расследование убийства поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», - приводит слова Бурляева РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы направил обращение с соответствующей просьбой в СК РФ, где было сказано, что на протяжении многих лет лермонтоведы, криминалисты, специалисты-баллистики и медики отмечали недобросовестность следствия, проведенного в 1841 году сразу после смерти поэта.

По мнению Бурляева, смерть Лермонтова была следствием не дуэли, а убийства.

Напомним, что поэт Михаил Лермонтов прожил короткую жизнь и умер в возрасте 26 лет. По официальной версии, поэт погиб на дуэли. Смертельный поединок с отставным майором Николаем Мартыновым состоялся 21 июля 1841 года у подножия горы Машук.