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СК начал расследование убийства Лермонтова

В Госдуме считают, что официальная версия смерти поэта недостоверна.
Виктория Бокий 2025-02-20 06:53:14
© Фото: Mary Evans, Picture Library, Globallookpress

Следственный комитет России начал расследование убийства поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», - приводит слова Бурляева РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы направил обращение с соответствующей просьбой в СК РФ, где было сказано, что на протяжении многих лет лермонтоведы, криминалисты, специалисты-баллистики и медики отмечали недобросовестность следствия, проведенного в 1841 году сразу после смерти поэта.

По мнению Бурляева, смерть Лермонтова была следствием не дуэли, а убийства.

Напомним, что поэт Михаил Лермонтов прожил короткую жизнь и умер в возрасте 26 лет. По официальной версии, поэт погиб на дуэли. Смертельный поединок с отставным майором Николаем Мартыновым состоялся 21 июля 1841 года у подножия горы Машук.

#расследование #михаил лермонтов #Следственный комитет #госдума #поэт
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