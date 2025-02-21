В преддверии Дня защитника Отечества в Александровском саду провели предпраздничную профилактику Вечного огня.

Он был зажжен в 1967 году в канун 22-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и стал символом героизма и бессмертия советских воинов.

«Процедура достаточно сложная, несмотря на то, что она проводится регулярно. Конструкция самой горелки имеет трехкратное резервирование, но несмотря на это очень важно четко производить каждую операцию, чтобы не допустить прерывания горения. Эту работу выполняют люди, имеющие особую подготовку и которые находятся на особом счету в обществе», - сказал генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Все действия хранителей Вечного огня отточены до автоматизма. Перед началом техобслуживания пламя Вечного огня переносят на временную горелку - уменьшенную копию основной. Для переноса огня используют копию исторического факела, которым огонь зажгли впервые.

Далее звезду аккуратно поднимают, проверяют, чистят и меняют находящееся под ней оборудование. По окончании работ огонь возвращается на прежнее место.

«Мы производим замену запальников. В данной системе они представлены в количестве трех штук. В каждом установлена спираль, под действием тока она накаливается. По специальным трубкам газ подается к запальникам и воспламеняется, достигая спирали. Мы являемся хранителями Вечного огня, почти 58 лет производим техобслуживание. Я горд тем, что занимаюсь этой работой. Это огромный почет и ответственность», - признался слесарь АО «МОСГАЗ» Евгений Сынков.

Эта важная миссия, выполняемая столичным газовым хозяйством - символ непрерывной заботы, благодарности павшим героям и ответственности перед сохранением истории для будущих поколений.

«Должен сказать, что работа компании по сохранению Вечного огня не ограничивается только этим мемориалом. Мы провели и проводим много важных мероприятий по переносу пламени Вечного огня в города воинской славы, в наши новые территории и даже в другие страны. Везде сегодня сохраняется пламя Вечного огня, зажженное в Александровском саду. Хочу пожелать всем, кто видит Вечный огонь, помнить о тех, кто отдал свою жизнь защищая нашу Родину», - добавил Гасан Гасангаджиев.

Хранители Вечного огня каждый день проводят плановые осмотры горелки на мемориале и раз в месяц - техническое обслуживание. В канун Дня защитника Отечества и Дня Победы на мемориале предусмотрены дополнительные профилактические работы.