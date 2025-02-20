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Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» ищет пропавших бойцов

Это помогает им не терять надежду и быть уверенными в том, что поиски не прекращаются.
Гоар Хачатурян 2025-02-20 23:02:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во время поисков пропавших без вести участников СВО фонд «Защитники Отечества» постоянно держит связь с их родственниками. Об этом рассказала статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

«Особенностью является то, что, даже если мы не понимаем, где находится человек и не можем в данный момент помочь с розыском его семье, мы стараемся все время быть на связи, чтобы актуализировать этот вопрос. Чтобы человек, который обратился, понимал, что с ним работают, что его не бросили с этой проблемой», - сказала замминистра обороны РФ.

Цивилева также отметила, что у фонда «Защитники Отечества» существует с Министерством обороны бесшовное взаимодействие, которое позволяет подключить специалистов военно-социального центра. Они могут зайти в базу информационную, связаться с командирами частей, с госпиталями и выяснить местонахождение человека, по которому есть обращение, добавила замминистра обороны РФ.

#день победы #наталия метлина #между тем #наш эксклюзив #Анна Цивилева
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