ФСБ задержала готовившего диверсию на железной дороге в Сочи

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали с поличным гражданина России, который планировал диверсию на железнодорожном объекте в Сочи.

Этот человек действовал по заданию военизированного формирования Украины, которое в России признано террористическим, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Задержанный россиянин 1980 года рождения собрал три самодельных зажигательных устройства. Ими он собирался поджечь электрооборудование на железной дороге.

По данным следствия, задержанный действовал по указанию куратора. С украинской группировкой он связался по своей инициативе. Преступление удалось пресечь на стадии подготовки. Мужчину задержали при попытке подойти к объекту.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение диверсии. Расследование продолжается.