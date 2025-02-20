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ФСБ задержала готовившего диверсию на железной дороге в Сочи

Задержанный россиянин 1980 года рождения собрал три самодельных зажигательных устройства.
Владимир Рубанов 2025-02-20 11:10:14
© Фото: ФСБ, РИА Новости

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали с поличным гражданина России, который планировал диверсию на железнодорожном объекте в Сочи.

Этот человек действовал по заданию военизированного формирования Украины, которое в России признано террористическим, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Задержанный россиянин 1980 года рождения собрал три самодельных зажигательных устройства. Ими он собирался поджечь электрооборудование на железной дороге.

По данным следствия, задержанный действовал по указанию куратора. С украинской группировкой он связался по своей инициативе. Преступление удалось пресечь на стадии подготовки. Мужчину задержали при попытке подойти к объекту.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение диверсии. Расследование продолжается.

#в стране и мире #Краснодарский край #Сочи #Украина #Диверсия #ФСБ РФ #Задержание
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