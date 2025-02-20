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Спасатели задействовали вертолет Ка-32 для тушения пожара на юге Москвы

Пожару присвоен повышенный номер сложности, территория вокруг здания Института вычислительной техники оцеплена.
Ян Брацкий 2025-02-20 00:18:23
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Вертолет Ка-32 Московского авиацентра привлечен к тушению крупного пожара на юге Москвы. Там горит здание Института  вычислительной техники на Варшавском шоссе.

Площадь пожара составляет 1500 тысяч квадратных метров, часть кровли обрушилась.

Пожару присвоен повышенный номер сложности. Информации о причинах инцидента и возможных пострадавших не поступало.

Известно, что 30 человек самостоятельно покинули здание еще до прибытия первых спасательных подразделений. Огонь тушат более 170 сотрудников и 50 единиц техники МЧС России.

#Москва #пожар #вертолет #ка-32 #МЧС России
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