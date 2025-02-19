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На экс-депутата Пономарева* завели дело о насильственном захвате власти

Дело расследуется также по статье об организации террористического сообщества. В нем фигурируют другие неустановленные лица.
Владимир Рубанов 2025-02-19 08:16:06
© Фото: IMAGO Konstantin Sednev, Global Look Press

ФСБ России возбудила уголовное дело на бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*, признанного в России иноагентом и внесенного в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Дело расследуется по двум статьям: о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества и участия в нем. Кроме Пономарева*, в нем фигурируют другие неустановленные лица.

Основанием для возбуждения дела стали данные об учреждении Пономаревым* в Польше в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов», который потом был признан нежелательным в России.

По данным спецслужбы, это движение нацелено на изменение конституционного строя в России с помощью украинских военизированных формирований.

ФСБ установила, что с 2022 по 2024 годы Пономарев* провел семь сессий движения с участием более 60 бывших российских депутатов разного уровня. Они разработали и приняли более 30 антиконституционных документов, включая «конституцию новой России», законы «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и другое.

Пономарев* позиционирует «Съезд народных депутатов» перед западными странами как «новое правительство России в изгнании». Он ведет работу по признанию «СНД» странами формата «Рамштайн».

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* уже заочно осужден в России на 10 лет, объявлен в розыск и обвиняется в государственной измене и других преступлениях.

* Илья Пономарев признан в России иноагентом и внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

#Украина #Польша #фсб россии #Уголовное дело #организация террористического сообщества #насильственный захват власти
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