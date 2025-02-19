Более 150 косаток выбросились на берег в Австралии

На северо-западе штата Тасмания в Австралии более 150 малых косаток выбросились на берег. Об этом сообщает телеканал ABC.

Уточняется, что это первое выбрасывание косаток на берег за 50 лет.

По данным телеканала, около 90 животных все еще живы и находятся на мели. Сейчас на месте работают ветеринары и морские биологи, которые пытаются спасти выбросившихся на берег косаток.

Однако спасти животных не так уж легко. На берег реки Артур, где лежат косатки, трудно доставить специальную технику для их перемещения и, соответственно, спасения.

Несмотря на то, что такое массовое выбрасывание малых косаток первое за 50 лет, в Тасмании уже были случаи, когда животных выкидывало на берег. Так, в 2020 году в гавани Маккуори на берегу оказалось около 470 гринд, а в 2022 году – еще 200.