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Серия взрывов прогремела в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о перебоях с электроснабжением в городе.
Ян Брацкий 2025-02-19 03:58:22
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Геннадий Труханов. По его словам, в большей части домов нарушено электроснабжение.

«Отсутствуют электро-, водо- и теплоснабжение в большой части домов», - написал Труханов.

Удары по украинской инфраструктуре наносятся с 10 октября 2022 года. За два дня до этого агентура СБУ организовала и провела теракт на Крымском мосту.

ВС РФ бьют по территории Украины высокоточным оружием, нанося удары исключительно по объектам военного управления и связи, а также ОПК.

#Украина #одесса #удар #воздушная тревога #труханов
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