Серия взрывов прогремела в Одессе

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Геннадий Труханов. По его словам, в большей части домов нарушено электроснабжение.

«Отсутствуют электро-, водо- и теплоснабжение в большой части домов», - написал Труханов.

Удары по украинской инфраструктуре наносятся с 10 октября 2022 года. За два дня до этого агентура СБУ организовала и провела теракт на Крымском мосту.

ВС РФ бьют по территории Украины высокоточным оружием, нанося удары исключительно по объектам военного управления и связи, а также ОПК.