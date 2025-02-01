Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 16-й годовщиной интронизации. Российский лидер вручил предостоятелю Русской православной церкви (РПЦ) букет из белых роз и поблагодарил его за поддержку многих социальных и образовательных начинаний церкви.

«Хочу Вас поздравить с Днем интронизации и (поблагодарить.- Прим.ред.) за все, что Вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом», - сказал Путин во время встречи.

Он также отметил, что РПЦ, как и в древности, сегодня стоит на духовных позициях защиты Отечества.

Поместный собор РПЦ избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси 27 января 2009 года. Интронизация - торжественное богослужение, во время которого совершается возведение новоизбранного патриарха на престол - состоялась 1 февраля того же года.