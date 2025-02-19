Транссибирский блокбастер: фильм «Красный шелк» выходит в прокат

Добро пожаловать на транссибирский экспресс - самый роскошный поезд страны. 1927 год, из Шанхая в Москву везут секретные документы. Они, по сюжету, должны определить будущее СССР и Китая.

Судьба материалов, от которых зависит жизнь тысяч людей, в руках бывшего царского агента, застрявшего в Китае. Его единственный шанс вернуться домой - сопровождение китайских курьеров с секретными материалами в Москву.

Но в пути поджидает опасность - за документами охотятся иностранные разведчики и головорезы, готовые на все ради информации.

Главную роль в фильме исполнил Милош Бикович. По словам актера, съемки прошли непросто. Все трюки в фильме он исполнил сам, а в перерывах приходилось учить реплики на китайском и французском языках.

Проект сложный, большой. В его основе - реальные события. Шестой съезд Компартии Китая действительно проходил в Подмосковье. Но, как говорят сами создатели фильма, эта картина не о политике.

«Это 1927 год. И когда вы увидите, вы сразу поверите, что именно так оно и было. Именно для этого и сделано кино, чтобы красиво воссоздать эпоху», - говорит актер и один из продюсеров фильма Гоша Куценко.

Над тем, чтобы максимально точно передать атмосферу прошлого столетия, работала огромная команда художников.

«Сам поезд действительно мог бы стать просто музейным экспонатом. Там все до мелочей было проработано. Вплоть до мыльницы - она была фарфоровая и того времени», - рассказал актер Жаргал Бадмацыренов.

Уделяли внимание каждой детали - в том числе для того, чтобы все это потом разнести вдребезги.

География съемок впечатляет - от Байкала, при температуре минус 40 градусов, и до Шанхая, где столбики термометров поднимались до плюс 40. Елена Подкаминская призналась, что именно в такие экстремальные моменты начинаешь ценить то, что раньше не замечал.

«Невероятное приключение, очень непростое. Потому что мы не ценим, что мы можем дышать. Мы не ценим, что это воздух, и он даже иногда у нас бывает прохладный. Там уже с 5 утра невыносимо душно и жарко», - сказала актриса.

На красной дорожке появилась восходящая звезда Чжен Ханьи, для которой это дебют.

В детективном триллере персонаж Глеба Калюжного, молодой красноармеец, становится своеобразной опорой для китаянки. Между ними вспыхивают чувства.

Каждый кадр фильма пронизан напряжением, а романтические линии сплетаются с динамичными действиями.

Один из самых ожидаемых фильмов года выйдет в прокат 20 февраля. Но на этом сотрудничество между Китаем и Россией не закончится. Уже разрабатывается меморандум о развитии совместного кинопроизводства. А это значит, что впереди нас ждет еще больше новых и интересных кинопремьер.