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Лавров: ужесточение режима въезда трудовых мигрантов не отвечает интересам РФ

Глава МИД добавил, что принимаемые сейчас меры нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград трудовой миграции.
Виктория Бокий 2025-02-19 13:24:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ужесточение визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии не отвечает долгосрочным интересам России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

«Мы исходим из того, что какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего Закавказья, других бывших республик, оно не будет способствовать нашим долгосрочным интересам», - сказал российский министр иностранных дел.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что за порядком необходимо следить. Он напомнил, что было зафиксировано много нарушений со стороны мигрантов. 

«Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением, но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим», - заключил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что принимаемые меры направлены на ужесточение контроля, а не на создание преград трудовой миграции. 

#в стране и мире #Сергей Лавров #мигранты #МИД РФ #миграция
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