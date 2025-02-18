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Самолет Ан-24 не мог совершить посадку в Якутске из-за поломки шасси

На борту воздушного судна находятся 34 пассажира и пять членов экипажа.
Виктория Бокий 2025-02-18 08:06:08
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск - Якутск, подал сигнал, что не может совершить посадку в аэропорту Якутска. Причиной стала поломка шасси. Об этом сообщила служба спасения Якутии в своем Telegram-канале.

«В аэропорту г. Якутска не может совершить посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск - Якутск», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту воздушного судна находятся 34 пассажира и пять членов экипажа. После сообщения об аварийной посадке спасатели тут же выехали на место происшествия.

По последним данным, самолет благополучно приземлился в якутском аэропорту. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

#в стране и мире #Самолет #Аэропорт #ан-24 #шасси #Якутск #аварийная посадка
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