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ЕС создаст новый фонд для военной помощи ВСУ

Финансировать работу фонда планируют за счет доходов от замороженных в ЕС российских активов.
Ян Брацкий 2025-02-18 03:03:46
© Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com Global Look Press

Власти Евросоюза намерены создать фонд военной помощи в интересах киевского режима. Его цель - поставки ВСУ вооружений и боеприпасов, а также поддержка украинского оборонно-промышленного комплекса, сообщает польское издание Money.pl.

«Евросоюз предпринимает очередную попытку обеспечить финансирование военной помощи Украине. Во вторник послы стран-членов начнут обсуждение нового фонда, который, как ожидается, обеспечит поддержку в 2025 году», - говорится в сообщении.

Финансировать работу фонда будут сами европейцы, пропорционально своему национальному доходу. Также инициаторы планируют использовать средства от замороженных российских активов. Оценочно в этом году эта прибыль может составить до €900 млн, сообщает издание.

Среди приоритетных направлений деятельности фонда выделены поставки крупнокалиберных снарядов, систем ПВО и ракет большой дальности.

Чтобы избежать вето со стороны некоторых европейских стран, выступающих за мирное урегулирование конфликта, участие в работе фонда будет добровольным.

#оружие #Украина #ЕС #ВСУ #фонд
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