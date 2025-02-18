Более 30 человек погибли после падения автобуса в пропасть в Боливии

На юге Боливии пассажирский автобус упал в пропасть, погиб 31 человек, еще 15 пострадали, сообщило издание La Razón.

«Двое детей находятся в реанимации из-за тяжести полученных травм», - говорится в тексте.

Уточняется, что ДТП произошло на дороге Потоси - Оруро. Автобус направлялся в Оруро. Глубина оврага, куда упало транспортное средство, составляет примерно 800 метров.

К месту происшествия прибыли оперативные службы и полицейские. Выясняются причины трагедии, ведется расследование, уточнило издание. Количество жертв может быть больше, на месте до сих пор извлекаются тела.