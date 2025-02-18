Дочь маршала Конева вспомнила, как Прага встретила Красную армию

Красная армия не применяла авиацию и тяжелую артиллерию при освобождении Праги. Поэтому столицу Чехословакии удалось сохранить, но ценой неимоверных усилий и жертв. Об этом рассказала дочь маршала Советского Союза Ивана Конева.

«Стремились сохранить красоту города. Они были на всю жизнь покорены этой красотой, этими мостами через Влтаву, этим зданием ратуши, этими зданиями, которые там находятся на пражском холме. Это очень-очень красивые виды», - вспоминает Наталья Конева.

Освободителей жители Праги встречали цветами. На улицах царило всеобщее ликование. Многие фронтовики на всю жизнь запомнили одно и то же - запах сирени, в которой город утопает в мае.

«Было необыкновенное торжество на всех площадях, улицах. Я об этом говорю с такой уверенностью, потому что я видела фотографии и хронику. Просто потрясающая хроника, когда из всех окон, балкончиков, на улицах стояли толпы чехов. Очень многие с цветами, которые бросали нашим бойцам, входившим в Прагу. Праздник был грандиозный. Потом был митинг на Вацлавской площади. Отец туда приехал. И там его награждали очень важной для его личной биографии грамотой - грамотой почетного гражданина Праги», - рассказала дочь маршала.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 80 дней. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней Победы» ветераны-фронтовики и их родственники расскажут о своих подвигах и воспоминаниях.