Цивилева: проект «На крыльях» востребован для социализации раненых бойцов СВО

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что проект «На крыльях» востребован для социализации раненых.

«После возвращения к мирной жизни наши защитники хотят быть активными, а также хорошо выглядеть и чувствовать себя комфортно в специальной одежде с учетом особенностей их состояния. Поэтому проект "На крыльях", в основе которого лежат идеи равенства и заботы о героях СВО, очень востребован для адаптации и социализации наших защитников», - сказала Цивилева.

Анна Цивилева пригласила каждого профессионала и производителя в сфере адаптивной моды принять участие в этом важном социальном проекте. Она сообщила о намерении развивать проект так, чтобы предприятия по производству соответствующей одежды появились в каждом регионе. Необходимо, чтобы ветераны из отдаленных населенных пунктов имели возможность приобрести для себя удобные модели, подчеркнула она.

Фонд «Защитники Отечества» сообщил, что конкурс «На крыльях» призван содействовать развитию адаптивной моды, поиску новых идей и технологий в области дизайна одежды для людей с инвалидностью, развитию качества такой одежды.

Конкурс объединит модельеров, представителей предприятий по пошиву одежды, людей с инвалидностью, чтобы они обменялись мнениями, пообщались друг с другом и завели новые знакомства. В показах примут участие ветераны специальной военной операции и члены их семей.