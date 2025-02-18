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Меняйло: перевал на «Верхнем Ларсе» могут открыть через 2-3 дня

Очередь на подъезде к КПП образовалась из-за погодных условий в Грузии.
Владимир Рубанов 2025-02-18 14:03:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Очередь из фур на подъезде к КПП «Верхний Ларс» образовалась из-за погодных условий в Грузии. Об этом «Звезде» рассказал глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

По его словам, грузинская сторона предупредила, что из-за снегопада у них закрывается перевал.

«Чтобы предотвратить скопление и столпотворение автомобилей, в республике был объявлен режим ЧС и принято решение, во-первых, что весь транзитный автотранспорт, который заходит в республику, будет находиться на перехватывающих автостоянках. И после того как они будут заполнены, мы ограничим въезд в республику», - рассказал глава региона.

По словам Меняйло, в Северной Осетии развернуты пункты обогрева, ситуация контролируемая.

«На обочинах дорог машины не стоят. Ждем, пока будет открыт перевал. По нашим данным, которые вчера поступили, это дня два-три. Сейчас на территории республики находятся порядка тысячи машин. Все находятся на стоянках», - сказал глава республики.

В Федеральной таможенной службе ранее сообщили, что движение через пункт пропуска Верхний Ларс на выезд из России приостановили для всех видов транспорта. На границе с Грузией образовалась очередь из почти тысячи большегрузов.

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