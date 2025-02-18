Экс-президента Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в международном аэропорту Тбилиси после ее возвращения с Мюнхенской конференции. Об этом сообщает грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

День назад яйцами закидали и бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарию, который тоже возвращался с Мюнхенской конференции.

Отмечается, что в аэропорту ни охрана, ни полицейские никак не отреагировали на произошедшее.

Напомним, что в Германии с 14 по 16 февраля проходила Мюнхенская конференция по безопасности, в которой приняли участие 60 глав государств, 150 министров и руководителей международных организаций.