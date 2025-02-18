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Экс-президента Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Накануне также закидали экс-премьера Грузии Георгия Гахарию.
Виктория Бокий 2025-02-18 13:12:10
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в международном аэропорту Тбилиси после ее возвращения с Мюнхенской конференции. Об этом сообщает грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

День назад яйцами закидали и бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарию, который тоже возвращался с Мюнхенской конференции.

Отмечается, что в аэропорту ни охрана, ни полицейские никак не отреагировали на произошедшее.

Напомним, что в Германии с 14 по 16 февраля проходила Мюнхенская конференция по безопасности, в которой приняли участие 60 глав государств, 150 министров и руководителей международных организаций.

 

#в стране и мире #Аэропорт #Грузия #Яйца #Георгий Гахария #Саломе Зурабишвили
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