Число пострадавших в инциденте с самолетом в Торонто возросло до 15

До 15 человек возросло число пострадавших в результате авиакатастрофы с пассажирским самолетом в Торонто, сообщает телеканал CTV. Ранее сообщалось о 8 госпитализированных.

«Общее число пострадавших достигло около 15 человек, включая ребенка. Ни одна из этих травм на данный момент не считается опасной для жизни», - передает телеканал.

Борт, прибывший из Миннеаполиса, перевернулся на крышу во время посадки. Международный аэропорт временно приостановил выпуск и прием воздушных судов на фоне инцидента.

Предварительно, на борту самолета находилось 80 человек — 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Погибших в результате авиаинцидента нет. Полиция Торонто и оперативные службы проводят расследование происшествия.