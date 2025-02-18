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Число пострадавших в инциденте с самолетом в Торонто возросло до 15

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Жертв в результате авиаинцидента нет.
Ирина Егорова 2025-02-18 01:15:35
© Фото: Huberton, Х © Видео: Huberton, Х

До 15 человек возросло число пострадавших в результате авиакатастрофы с пассажирским самолетом в Торонто, сообщает телеканал CTV. Ранее сообщалось о 8 госпитализированных.

«Общее число пострадавших достигло около 15 человек, включая ребенка. Ни одна из этих травм на данный момент не считается опасной для жизни», - передает телеканал.

Борт, прибывший из Миннеаполиса, перевернулся на крышу во время посадки. Международный аэропорт временно приостановил выпуск и прием воздушных судов на фоне инцидента.

Предварительно, на борту самолета находилось 80 человек — 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Погибших в результате авиаинцидента нет. Полиция Торонто и оперативные службы проводят расследование происшествия.

#Самолет #Аэропорт #крушение #пострадавшие #посадка #торонто
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