ФСБ показала переписку завербованного россиянина с украинским куратором

Завербованный иностранной спецслужбой россиянин получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщил ЦОС ФСБ России.

Артем Константинов 2000 года рождения сам выступил в переписку с украинским вооруженным формированием в Telegram и согласился вступить в его ряды, чтобы воевать против российской армии.

После этого в 2022 году Константинов получил официальное предостережение от УФСБ, но это его не остановило. Молодой человек продолжил общаться с иностранной спецслужбой и выполнять задания кураторов.

По их заданию он искал информацию об участниках СВО и военных объектах в Мурманской области.

Кураторы вели себя со своим агентом переменчиво - то просили «поберечь себя», то угрожали родным диверсанта, которые придерживаются пророссийских взглядов.

«Не пытайся меня вывести. Потому что если ты меня реально разозлишь, я просто солью адрес твоего деда СБУ и расскажу про его взгляды пророссийские», - угрожал, например, куратор Константинова в одном из голосовых сообщений.

В итоге молодого человека задержали и возбудили на него уголовное дело. Приговор вынес Мурманский областной суд.