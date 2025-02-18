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ФСБ показала переписку завербованного россиянина с украинским куратором

Артем Константинов получил 13 лет колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене.
Владимир Рубанов 2025-02-18 11:32:59
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Завербованный иностранной спецслужбой россиянин получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщил ЦОС ФСБ России.

Артем Константинов 2000 года рождения сам выступил в переписку с украинским вооруженным формированием в Telegram и согласился вступить в его ряды, чтобы воевать против российской армии.

После этого в 2022 году Константинов получил официальное предостережение от УФСБ, но это его не остановило. Молодой человек продолжил общаться с иностранной спецслужбой и выполнять задания кураторов.

По их заданию он искал информацию об участниках СВО и военных объектах в Мурманской области.

Кураторы вели себя со своим агентом переменчиво - то просили «поберечь себя»,  то угрожали родным диверсанта, которые придерживаются пророссийских взглядов.

«Не пытайся меня вывести. Потому что если ты меня реально разозлишь, я просто солью адрес твоего деда СБУ и расскажу про его взгляды пророссийские», - угрожал, например, куратор Константинова в одном из голосовых сообщений.

В итоге молодого человека задержали и возбудили на него уголовное дело. Приговор вынес Мурманский областной суд.

#в стране и мире #Украина #Мурманская область #спецслужбы #фсб россии #СБУ #суд #Приговор #Уголовное дело #Госизмена
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