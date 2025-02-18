Биолог оценил риски раннего сезона аллергий в этом году

Сезон аллергий в этом году может наступить раньше на неделю или позже, но на данный момент его ожидать не стоит. Об этом «Звезде» рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

«Сейчас вся пыльца находится в пыльниках. Она спит, как все деревья и кустарники. Она распустится, когда положено, в зависимости уже от температуры», - отметил специалист.

По словам собеседника телеканала, сезон аллергий зависит от температуры воздуха, когда деревья начнут распускать почки.

Но не только на цветение деревьев и кустарников у людей бывает аллергия. По словам эксперта, есть растение, вызывающее сильнейшую аллергию у 50% людей во время своего цветения. И это - амброзия полыннолистная, от ее пыльцы и страдают люди.

«Вот это (амброзия полыннолистная. – Прим. ред.), конечно, кошмар. Около 50% людей страдают от пыльцы этого растения», - обратил внимание Воробьев.

Однако в средней полосе России это растение бояться не стоит, оно растет в южных регионах нашей страны.