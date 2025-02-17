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Во Владивостоке произошла авария с участием 13 автомобилей

Никто из участников ДТП не пострадал.
Виктория Бокий 2025-02-17 08:56:58
© Фото: prim_police, Telegram © Видео: novosti_primorye25, Telegram

Во Владивостоке на улице Маковского произошло ДТП с участием 13 автомобилей. В результате аварии пострадавших нет. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на полицию Приморья.

«По предварительной информации, в результате ДТП механические повреждения получили порядка 13 транспортных средств. Никто из участников дорожного движения не пострадал», - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

Отмечается, что движение по трассе осуществляется в полном объеме.

#авария #Владивосток #полиция #ДТП #ГАИ
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