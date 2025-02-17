Мальчику из Крыма нужна помощь, чтобы победить мышечную дистрофию

Большую часть времени Коля Губарев проводит в своей комнате. Диагноз - «мышечная дистрофия Дюшенна», генетическая болезнь, при которой мышечные клетки постепенно отмирают. За пару лет болезнь практически парализовала ребенка. В марте будет год, как Коля передвигается на коляске. И с каждым днем, если не заниматься, любые движения даются ему сложнее и сложнее.

Мать Инна каждый день борется за здоровье сына. Ради ребенка она оставила работу, посещает с ним все занятия и процедуры. Медицинской терминологией владеет как профессиональная медсестра.

Лечение от прогрессирующей болезни - дорогостоящее. На один основной препарат уходит около 5 млн в месяц, а еще растяжки и тренажеры. Многие упражнения Коле не подходят из-за нагрузок на мышцы. Их нельзя сильно напрягать. Идеальный вариант - плавание. На курс реабилитации семье нужны деньги.

Тренер-реабилитолог по плаванию Анастасия Петраковская уверена, что если мальчик будет заниматься, то его возможность передвигаться можно будет продлить на максимальный срок.

«Потому что сначала, получается, атрофируются мышцы нижних конечностей, мышцы таза. К сожалению, потом все это поднимается наверх», - рассказала корреспонденту «Звезды» Анастасия.

Держаться на воде пока еще помогает гидрокостюм с положительной плавучестью, но следующим этапом, уверена тренер, будет достигнута и эта планка. А пока Коля дома рисует, учит стихи и мечтает о самом важном.

Помочь ребенку встать на ноги может каждый. Необходимо навести камеру смартфона на QR-код, перейти по ссылке и перевести любую сумму.