Служба горючего играет ключевую роль в поддержке бесперебойной работы армейской техники в любых климатических условиях. Работу специалистов показало Минобороны России.

История доказала, что эта служба незаменима в достижении победы. Особенно это касается заправки военной и специальной техники в сложных и опасных условиях. 17 февраля Служба горючего ВС РФ отмечает 89-ю годовщину со дня образования.

В условиях специальной военной операции служба ГСМ поставляет в передовые части все виды горюче-смазочных материалов. В том числе служба горючего заправляет самолеты Воздушно-космических сил России.

Необходимая часть службы - это лаборатория, рассказывает лаборант Елена. Там проверяют топливо, а от его качества зависит безопасность летчиков, самолетов и автотранспорта.

«Мы оснащены всем необходимым оборудованием: аппаратами для проверки фракционного состава керосина, термостатами для измерения вязкости при 50 и 100 градусах, а также устройствами для определения вспышки в закрытом и открытом тигле», - говорит Елена.

Оборудование постоянно обновляется и регулярно проводит анализ. Лаборатория отслеживает пять главных показателей: плотность топлива, вязкость, содержание воды, примеси и вспышку.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.