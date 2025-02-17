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Джереми Кларксон предложил Путину стать премьером Британии

Также он предложил Трампу или Мелони занять этот пост.
Ирина Егорова 2025-02-17 03:55:54
© Фото: Dennis Van Tine ZUMAPRESS.com Globallookpress

Президенту России Владимиру Путину предложили стать премьер-министром Великобритании. О такой идее высказался знаменитый британский телеведущий Джереми Кларксон, передает газета The Sunday Times.

«Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. Трамп, Мелони, даже Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями», — написал бывший телеведущий программы об автомобилях Top Gear.

64-летний Джереми Кларксон несколько раз оказывался фигурантом скандалов из-за своих поступков и громких высказываний. За некоторые комментарии «на грани фола» ведущему приходилось извиняться в эфире. Из-за этого руководство BBC не раз выносило ему предупреждения. Так, он критиковал не только британского премьера, но и активистку Грету Тунберг.  

#Владимир Путин #должность #джереми кларксон #кир стармер #премьер британии
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