ФСБ предотвратила диверсию на Горьковской железной дороге

Двух подростков задержали в Нижегородской области за попытку совершить диверсию на железной дороге. Подробности происшествия сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, двое молодых людей 2008 года рождения в конце 2024 года на перегоне Шатки - Сатис Горьковской железной дороги попытались поджечь релейные шкафы. Совершить задуманное им не удалось, оба были задержаны сотрудниками ФСБ.

«Установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины», - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

За осуществление диверсии украинский куратор обещал подросткам заплатить по 25 тысяч рублей за один релейный шкаф. В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Покушение на диверсию»).