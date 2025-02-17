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ФСБ предотвратила диверсию на Горьковской железной дороге

Украинский куратор убедил двух молодых людей за вознаграждение поджечь релейные шкафы на участке Горьковской железной дороги.
Ян Брацкий 2025-02-17 09:30:04
© Фото: Следственный комитет РФ © Видео: Следственный комитет РФ

Двух подростков задержали в Нижегородской области за попытку совершить диверсию на железной дороге. Подробности происшествия сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, двое молодых людей 2008 года рождения в конце 2024 года на перегоне Шатки - Сатис Горьковской железной дороги попытались поджечь релейные шкафы. Совершить задуманное им не удалось, оба были задержаны сотрудниками ФСБ.

«Установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины», - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

За осуществление диверсии украинский куратор обещал подросткам заплатить по 25 тысяч рублей за один релейный шкаф. В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Покушение на диверсию»).

#ФСБ #Нижегородская область #Диверсия #Железная дорога #СК РФ #релейный шкаф
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