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Глава МИД Сербии поделился впечатлениями от посещения Музея Победы

Сегодня в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Сербии Сергея Лаврова и Марко Джурича.
Ян Брацкий 2025-02-17 02:02:06
© Фото: markodjuric X.com

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич начал свой рабочий визит в Россию с посещения храма Христа Спасителя и Музея Победы.

«Посещение храма Христа Спасителя... напомнило нам о силе и значении религиозных, культурных и исторических связей между нашими странами и нашими народами», - написал Джурич в соцсети Х.

Глава сербской дипломатии остался под впечатлением от посещения Музея Победы, назвав этот мемориал значимым, отметив истинные ценности и героическую борьбу свободолюбивых народов во Второй мировой войне.

Напомним, сегодня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры со своим сербским коллегой.

Как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ожидается углубленный обмен мнениями по многим вопросам двустороннего сотрудничества и по ситуации на Балканах в целом.

#Россия #Сербия #Сергей Лавров #мид #храм христа спасителя #музей победы #Марко Джурич
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