Ветеран ВОВ рассказал, как подбил танк, стреляя первый раз в жизни

Подбить вражеский танк, стреляя первый раз в жизни - на такое способен только красноармеец. О своем героическом боевом опыте рассказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Берчиков.

Эту битву он запомнил надолго. Тогда три немецких танка были против двух наших дотов. Когда противник попал в сектор обстрела Владимира Берчикова, юный солдат тут же стал по нему стрелять.

Казалось, что танк уже ускользает из зоны, а запасы идут к нулю. В этот момент прозвучал долгожданный финальный выстрел - попадание.

«Стрелял то впервые... Я израсходовал почти весь свой боезапас. Под конец попал», - рассказывает Владимир Берчиков.

До Победы в Великой Отечественной войне остался 81 день. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней Победы» ветераны расскажут о своих подвигах и поделятся воспоминаниями.