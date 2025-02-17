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Ветеран ВОВ рассказал, как подбил танк, стреляя первый раз в жизни

В рамках проекта «100 дней до Победы» фронтовики рассказывают о своих подвигах и делятся воспоминаниями.
Сергей Лебедев 2025-02-17 20:41:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подбить вражеский танк, стреляя первый раз в жизни - на такое способен только красноармеец. О своем героическом боевом опыте рассказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Берчиков.

Эту битву он запомнил надолго. Тогда три немецких танка были против двух наших дотов. Когда противник попал в сектор обстрела Владимира Берчикова, юный солдат тут же стал по нему стрелять.

Казалось, что танк уже ускользает из зоны, а запасы идут к нулю. В этот момент прозвучал долгожданный финальный выстрел - попадание.

«Стрелял то впервые... Я израсходовал почти весь свой боезапас. Под конец попал», - рассказывает Владимир Берчиков.

До Победы в Великой Отечественной войне остался 81 день. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней Победы» ветераны расскажут о своих подвигах и поделятся воспоминаниями.

#ВОВ #Победа #Ветеран #100 дней до победы #Владимир Берчиков
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